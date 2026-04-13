十大屋苑周末8宗成交　重回單位數水平　創5周新低

十大屋苑本周末錄得8宗成交，重回單位數水平，按周回落27.3%，當中有4個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期發展商群起推盤，港九新界均有新盤推售，訂價亦相對克制，成功吸引市場焦點及購買力，二手市場業主見樓市升溫，亦紛紛調高叫價，令買家議價難度增加，成交速度相對減慢。



港島區方面，太古城本周末錄得2宗成交，平均實用呎價約16888元，包括明宮閣中層C室，實用面積580平方呎，兩房間隔，正南，望酒店，交吉以915萬元成交，折合實用呎價15776元。

本周末海怡半島錄得1宗成交，為13座中層A室，實用面積633平方呎，三房套房間隔，最新以920萬元成交，折合實用呎價14534元。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，麗港城對上兩個周末均「捧蛋」，本周末終打破悶局，錄得1宗成交，11座中層A室，實用面積748平方呎，以890萬元沽出，實用呎價11898元。

藍田麗港城。（資料圖片）

新界區方面，沙田第一城本周末錄得2宗成交，較上周末增加1宗，平均實用呎價13973元。11座高層D室成交，實用面積504平方呎，3房間隔，成交價718萬元，實用呎價14246元。原業主於2024年7月以630萬元購入單位，持貨約2年，轉手賬面賺88萬元，升值14%。另外，市場錄10座低層D室成交，實用面積327平方呎，兩房間隔，成交價448萬元，實用呎價13700元。

沙田第一城

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。