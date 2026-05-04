十大屋苑周末9宗成交按周跌30%　勞動節連周末3天假期共14宗成交

十大屋苑本周末錄得9宗成交，按周回落30.8%，而勞動節連周末三天假期合共錄得14宗成交，當中有7個屋苑錄得成交，最多成交為麗港城，三日假期共錄得4宗成交，太古城、康怡花園、美孚新邨及沙田第一城各錄2宗，黃埔花園及嘉湖山莊則各錄1宗。若按地區計，三天假期以九龍區成交較多，共7宗，港島區錄得4宗，新界區錄得3宗。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港人慣常於長假期外遊，勞動節長周末睇樓活動減少，二手成交因而受阻，同時，多個新盤趁假期積極收票吸客，進一步分散二手市場客源。雖然十大屋苑本周末成交回落，但普遍屋苑仍錄得成交，表現尚算平穩。

港島區方面，太古城5月速錄2宗成交，其中於勞動節假期錄得綠楊閣低層A室易手，實用面積1114平方呎，成交價2370萬元，實用呎價21275元。原業主於2009年以1222.8萬元買入單位，持貨約17年，賬面獲利1147.2萬元，單位升值94%。

周末錄得景天閣中層D室成交，實用面積715平方呎，3房套房間隔，成交價1393萬元，實用呎價19483元。原業主於1997年以725萬元購入單位，持貨約29年，賬面獲利668萬元，升值92%。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，美孚新邨在三天勞動節長周末交投表現不俗，共錄得2宗成交，包括百老匯街23號低層H室，實用面積531平方呎，最新以610萬元沽出，實用呎價11488元。另一宗成交為蘭秀道3號中層C室，實用面積564平方呎，成交價680萬元，實用呎價12057元。

美孚新邨

新界區方面，三天長假期沙田第一城錄得2宗成交，包括44座中層H室，實用面積約304平方呎，兩房間隔，以466萬元沽出，折合實用呎價15329元。另外，4座低層C室，實用面積853平方呎，三房套房連工人房，以1060萬元沽出，折合實用呎價12427元。

沙田第一城

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