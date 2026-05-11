一手熱賣向隅客回流二手尋寶　十大屋苑周末13宗成交　按周增4成

十大屋苑本周末錄得13宗成交，按周增加4宗或約44.4%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末一手市場交投熱火朝天，四個新盤強勢推售，兩日共錄得近500伙成交。在一手旺勢帶動下，市場入市情緒持續高漲，不少向隅客隨即回流二手市場「尋寶」，眼見優質單位價格合理，均迅速拍板入市，令整體交投呈現「百花齊放」的盛況。其中指標屋苑太古城的呎價更重上五年新高水平，足以證明買家對後市信心十足。在一、二手市場同步轉旺下，全港樓市氣氛熱熾，預計此輪升浪持續。



港島區方面，太古城周末錄4宗成交，分行促成紫樺閣高層H室，實用面積1,114平方呎，屬4房套間隔，連露台，單位於去年12月以2,460萬元放盤，最新獲投資客以2,398萬元連租約承接，折合實用呎價21,526元。原業主於1997年以1,000萬元購入單位，持貨29年，是次轉手賬面獲利1,398萬元，單位升值1.4倍。翻查紀錄，對上同類單位成交呎價達2.15萬元要追溯至2021年3月，當時銀柏閣中層A室以2,400萬元成交，呎價21,544元。

燕宮閣中層C室，實用面積785平方呎，3房1套間隔。單位景觀多元，大廳主要望街景，主人房則向東坐享園池景，最新以1,418萬元成交，折合實用呎價18,064元。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，黃埔花園周末錄1宗成交，單位為2期12座高層F室，實用面積389平方呎，採2房間隔，最新以630萬元成交，折合實用呎價16,195元。

九龍區周末有兩個新盤發售，均全數獲認購，部分向隅客轉投二手市場，美孚新邨周末錄2宗成交，較上周增加一宗，平均實用呎價約11,430元。

美孚新邨

麗港城周末錄1宗成交，較上個周末減少兩宗。成交單位為6座中層H室，實用面積748平方呎，屬3房1套間隔，最新以878萬元成交，折合實用呎價11,738元。

新界區方面，沙田第一城本周末錄3宗成交，全月暫錄12宗。周末成交包括49座低層C室，實用面積304平方呎，採2房間隔，最新以480萬元成交，折合實用呎價15,789元。

沙田第一城

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