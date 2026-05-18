一二手皆旺　十大屋苑周末錄12宗成交　按周微減7.7%

十大屋苑本周末錄得12宗成交，按周減少1宗或約7.7%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，週末十大屋苑成交數字維持雙位數，屬高位橫行，整體入市氣氛向好，本周末一手市場持續暢旺，連續兩天兩新盤推售錄即日沽清紀錄，兩日共錄得超過200伙一手成交，本月暫錄超過1400宗。樓價持續上揚，現時買家對後市信心充足，週末積極於一二手兩邊市場游走睇樓比較，預計樓市持續處價量齊旺狀態。



港島區方面，太古城周末錄4宗成交，包括漢宮閣低層H室，實用面積709平方呎，屬3房間隔，最新以1148萬元連租約承接，折合實用呎價16192元。原業主於2012年以842萬元購入單位，持貨14年，是次轉手賬面獲利306萬元，單位升值36%。

太古城。(資料圖片)

鰂魚涌康怡花園本月暫錄8宗買賣成交，包括分行促成G座高層複式戶，實用面積940平方呎，新近以1480萬元獲用家承接，平均實用呎價15,745元。據了解，原業主則於2018年以1600萬元購入單位，持貨8年，是次沽出賬面蝕120萬元，單位貶值約7.5%。

九龍區方面，麗港城周末錄1宗成交，較上個周末無升跌。成交單位為9座中層H室，實用面積748平方呎，屬3房間隔，最新以880萬元成交，折合實用呎價11764元。

新界區方面，沙田第一城本周末錄2宗成交，全月暫錄18宗。周末成交包括17座中層E室，實用面積451平方呎，採3房間隔，最新以625萬元成交，折合實用呎價13,858元。

沙田第一城

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。