十大屋苑周末14宗成交　連續4周雙位數　5月共錄228宗成交

十大屋苑本周末錄得14宗成交，較上周末回落26.3%，已連續4周錄得雙位數，成交持續暢旺。總結5月，十大屋苑共錄得228宗成交，按月升8.1%，創4個月新高，當中一半屋苑成交增加，升幅最多為麗港城，升1.5倍，其次為新都城，升1.3倍，而成交最多是沙田第一城，錄得34宗。此外，月內全數屋苑呎價均上升，升幅介乎0.8%至10.5%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市利好因素持續，用家及投資者積極入市，整體成交暢旺，一手交投尤為熾熱，本月一手成交料超過2100宗，部份向隅客流入二手市場，二手成交同步暢旺。隨著樓市利好持續，美伊緊張局勢亦有所緩和，展望6月，一二手樓市繼續暢旺，樓價升勢延續。



港島區方面，太古城本月錄得31宗成交，平均實用呎價18464元，量跌價升，宗數按月回落13.9%，均價則升10.5%。業主普遍看好後市，收窄議價空間，以致成交進度減慢，惟整體市況仍屬活躍。

屋苑本周末連錄4宗成交，包括翠榕閣中層G室，實用面積1015平方呎，屬三房套房間隔，附設露台，向西北，享郵輪碼頭海景，獲用家以2030萬元承接，實用呎價20000元。原業主於2007年以760萬元購入單位，持貨約19年，賬面獲利1270萬元離場，單位升值1.7倍。

太古城

九龍區方面，麗港城本周末錄得1宗成交，為8座中層F室，實用面積517平方呎，以633.8萬元易手，實用呎價12559元。屋苑本月錄得30宗成交，平均實用呎價12965元，成交量相比上月12宗反彈1.5倍，平均實用呎價亦上升6.5%，市況造好。

新都城本月共錄得14宗成交，較上月6宗急升1.3倍，平均實用呎價15331元，按月亦升2.9%。本周末錄2宗成交，包括2期6座低層A室，實用面積441平方呎，成交價651萬元，實用呎價14762元，以及1期4座中層G室，實用面積701平方呎，成交價920萬元，實用呎價13124元。

麗港城

新界區方面，沙田第一城本周末錄得2宗成交，分別為51座高層D室，實用面積304平方呎，兩房間隔，以480萬元成交，折合實用呎價15789元 ; 另一宗為27座極低層A室，實用面積688平方呎，三房間隔，成交價715萬元，實用呎價10392元 。屋苑本月累計錄得34宗成交，按月升21.4%，平均實用呎價14643元，升4.5%，價量齊升。

映灣園本周末錄得2宗成交，包括12座高層B室，實用面積749平方呎，三房套間隔，成交價798萬元，實用呎價10654元。另一宗為2座低層E室，實用面積518平方呎，兩房間隔，成交價516.8萬元，實

映灣園。

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