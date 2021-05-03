黃竹坑站晉環連沽6伙四房戶　最貴售6600萬創項目新高

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-05-03 22:30

由路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站晉環，上周六（1日）進行首輪銷售240伙，單位全數沽清。發展商今日（3日）再以招標形式售出6伙四房雙套大單位，合共套現逾3.26億元，其中一伙更以6,600萬元成交，呎價高達5.4萬元，除了創項目新高外，料亦創香港仔區內新盤分層戶呎價新高。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，項目全盤提供58個四房雙套連工作間及洗手間大單位，當中6伙於今日成交，成交額介乎5,000萬至6,600萬元，呎價由41,051元至54,187元。

四房戶最高6600萬沽 呎價5.4萬 同創新高

是次招標成交的單位包括1A座39樓F室，面積1,218平方呎，以6,600萬元成交，呎價 54,187元，成交價及呎價均屬項目新高。

此外，1A座39樓A室，以及1A座29樓A室，面積同為1,205平方呎，分別以5,422.5萬及5,277.9萬元成交，呎價分別為4.5萬及4.38萬元。

另外3伙為1A座37樓F室、1A座29樓F室及1A座28樓F室，面積同屬1,218平方呎，分別以約5,288萬、5,055萬及5,000萬元易手，呎價分別為43,415元、41,502元及41,051元。

↓第1座(1A)28樓A單位、交樓標準示範單位↓