中佬判頭轉行做地產代理　最低級做起　兩年月入變六位數

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-06-06 20:50

疫情持續一年多，本港失業率升至7.2%高位，不少公司企業出現裁員、停業、結業等情況，令轉工、轉行再度成為港人的熱議話題。80後蘇少鴻（Shermon）早在兩年前，貿然離開做了十年的本業，轉換跑道，選擇由低做起，只因一個巧合。

Shermon原本從事電訊工程判頭，負責維修電訊機站、機樓等工程，惟隨著工程及合約完結，其工作不時出現「真空期」。Shermon指，以往做工程判頭，每月薪金約三至四萬元，但工程數量浮動、又不定期，「每完成份一份合約又要再等下一份」。直至兩年前的一天，他與女兒路經商場的地產舖，見到一張地產代理招聘海報，便抱著一試無妨的心態致電查詢。

Shermon由最低級的地產文職做起，初期月入僅四位數字，歷兩年多時間晉升為高級物業顧問。（余俊亮攝）

35歳轉跑道 月薪僅四位數字

要跳出「comfort zone」，初期他也經歷一段學習及適應期。由於當時並未有考取任何地產代理牌照，亦未能馬上「開工」，只獲公司先安排低級的文職工作，了解店內日常營運，自己從中觀察同事的待客手法，「偷下師」，但代理文職工作薪金只有約四位數字，與從事判頭工作的收入可謂大相逕庭。

「其實我當初都無picture到呢樣野。」Shermon指，一開始轉行只是抱著嘗試的心態，心裡亦有最壞打算，便是靠底薪加自己的積蓄，「捱幾年」等待下一個機會。他指，當時身邊有不少朋友極力勸阻，但他仍決定由最低級的文職做起。Shermon亦慶幸家人沒有對其貿然轉行給予太大壓力，「太太又唔會話要我一定要拎幾多錢返嚟嘅。」

零經驗「邊做邊學」至月入六位數

Shermon在從事文職工作數月後，在2019年3月他考取得地產代理牌照，邊做邊學，經過兩年努力，現已晉升成為高級物業顧問，高峰期平均每月開單7.2宗，最多的一個月更開13張單，月入一度逾10萬元，入行兩年多，年薪近百萬。

主力處理二手樓宇買賣的他認為，作為地產代理最緊要是坦誠，不會隱瞞，「客人有咩要求，就比足料客人。」並指會耐心跟客人溝通，在簽署臨約前會做足流程，釋除對方疑慮。

Shermon更透露近日成功「上車」，「升呢」做業主，斥逾400多萬元買入旺角新盤千望一個細單位。他指，在轉跑道之前，雖亦有買樓打算，但收入不穩，故明知是入市時機，也遲遲未「出手」。他認為現時的工作相對「踏實」，可讓他望到自己的前路。