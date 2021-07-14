二手交投量創九年新高 　經絡：料全年現樓按揭升至11萬宗

本港疫情緩和，本港樓市交投重拾升勢，加上低息環境持續，以及政府的高成數按揭（林鄭Plan）帶動下，今年上半年整體物業註冊較去年同期升約53.7%，創九年新高。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，市場上不少上車客及換樓客，均採高成數按揭入市。

今年6月份，全港貸款宗數及金額分別達2,271宗及126.85億元，創有記錄以來的按月新高。現樓按揭方面，6月共錄44,931宗，較去年同期上升約25.3%。曹德明指，現樓旺勢料持續至下半年，預料今年全年錄約11萬宗，按年升三成，有機會挑戰2011年後、即十年新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，市場上不少上車客及換樓客，均採高成數按揭入市。

工廈按揭申請按年增1.2倍

另外，自去年放寬非住宅物業的按揭成數上限一成及從價印花稅後，非住宅物業的成交量有所增加。工商舖純車位及其他註冊宗數，較去年同期大增1.5倍，錄得8,996宗。當中，工廈升幅明顯，首半年按揭申請宗數按年升1.2倍，平均按揭成數亦由去年的34.8%增至44%。

另外，他對將來樓市升勢感樂觀，預計美聯儲最快要到2023年才加息，低息環境仍然持續，料年內拆息仍然保持低企，最優惠按揭息口仍大致上維持H+1.3%水平，實際按息維持於1.5厘附近。

此外，被問到銀行審批按揭的取態，曹德明指，部份受疫情影響行業如航空業，部分銀行仍拒絕為從事相關行業的人士承造按揭，但飲食業逐步開始放寬。