兩內地學生視像睇樓　零議價1.75萬租南昌一號兩房戶

中港兩地雖尚未完全恢復通關，不過內地學生已開始「遙距」物色租盤，除熱門的新界粉嶺、沙田、大圍等地區， 租樓熱潮更蔓延至九龍區。長沙灣半新樓南昌一號，新近獲內地學生以視像形式睇樓後，即以1.75萬元租用南昌一號一個兩房單位。

香港置業高級聯席董事張仲賢表示，上述單位為南昌一號中層C室，實用面積約366平方呎，屬兩房間隔，外望開揚市景，已備簡單傢俱。據了解，業主以約1.75萬元放租數星期後，獲一組內地學生接洽，該組學生仍現身處內地，透過看代理錄製的單位影片後，「零議價」斥 1.75萬元承租，實用呎租約47.8元。

單位業主於2016年以約599.8萬元購入上址，是次租出單位享約3.5厘租金回報。

半新盤南昌一號，位於長沙灣南昌街1號，於2016年推售，當時項目其中一個開則為將面積600平方呎單位，間出四房兩廁，兩間房間只有約44平方呎，為人所關注。

三名內地女學生2.5萬合租又一居

事實上，近期內地生租樓活動轉趨頻繁，多區錄得「遙距」租樓個案。如近日有3名城大內地女生，合租九龍塘又一居1座低層C室，實用面積566平方呎，望內園景，三房間隔，月租2.5萬元，呎租44.2元，屬市價。

中原地產首席分區營業董事余社朝指，新租客為3名內地女學生，新學期將升讀城大，為方便上學，先付一年租金、即約30萬元租入單位。而業主於1992年以336.5萬元購入單位，現享約8.9厘租金回報。

此外，堅尼地城半新盤南里壹號，一伙中低層B室新近亦獲內地生承租，單位實用面積約244方呎，一房間隔，以每月1.68萬元租出，呎租約69元。