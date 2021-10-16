星凱· 堤岸周六首開售 部分銀行仍拒接受樓花按揭申請

本月初，有傳多間本地銀行拒絕接收火炭新盤星凱·堤岸的樓花按揭，發展商中洲置業本月8日則回應指，恒生銀行及工商銀行（亞洲）已確定會為項目提供按揭貸款服務，其他銀行則仍在走程序。新近再有消息指，個別銀行如滙豐、渣打及中銀仍拒接收。



發展商中洲置業早前回應指，恒生銀行及工商銀行（亞洲）等已確定會為項目提供按揭服務，並解釋銀行一般要取得樓盤價單，才會評估會否為項目提供按揭服務，故不少銀行正進行相關程序，強調項目屬於短期樓花，預期下月陸續拆棚，工程進度良好。

再有消息指，東亞銀行及永隆銀行亦會接受星凱·堤岸的樓花按揭申請，不過個別如滙豐銀行、渣打銀行及中銀仍拒接收。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，銀行內部設有樓花按揭核准（on list）發展商名單，包括過往曾經合作的發展商，一般而言，只有在名單內的發展商，銀行才可就有關項目推出樓花按揭產品。

至於火炭新盤的發展商，雖然於國內屬於大型發展商，但由於新踏足香港市場，大型銀行傾向保守取態，或有機會拒絕相關申請。

他續指，反而中小型銀行的按揭策略會較為進取，如大型銀行拒絕相關項目的樓花按揭，準買家仍可向中小型銀行查詢按揭取態，亦可考慮以「建期」方式支付，只要項目取得入伙紙，銀行按揭便能如期放款（drawdown）。

莊錦輝又指，近年買家上車都傾向選擇「建期」多於「即供」，原因是前者申請高成數按揭可以採用按揭新制，後者只能採用舊制，最終獲得按揭貸款額較少。