差估署樓價指數連跌兩個月　9月跌幅擴大至0.4%

據差餉物業估價署最新數字，9月份私人住宅售價指數報396.3點，較8月份的397.9點再跌0.4%，已連跌兩個月，並較今年7月的歷史最高位398.2點，回落約0.48%。

逾1722呎大戶樓價跌幅最大

若以五類單位面積劃分，則出現「兩升三跌」的情況。當中，以C類（753至1,076平方呎）及D類（1,076至1,721平方呎）單位，9月份分別報350點及341.6點，按月分別升1.9%及1.8%。

跌幅最大者為E類（1,722平方呎或以上）單位，9月份報322.4點，按月下跌1.5%；至於A類（431平方呎以下）及B類（431至752平方呎）單位，9月份分別報441.3點及380.7點，按月分別下跌0.27%及0.9%。

租金按月再升0.9% 連升七個月

至於租金指數9月份報約183.8點，按月升約0.88%，已連升七個月。中小型及大型單位的租金均有上升，分別升0.9%及1.2%。

王兆麒指，失業率回落對住宅租金有支持。

萊坊大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，股票市場波動和內地經濟下行憂慮加深，短期內對香港樓價影響較大。但預計第四季樓市表現會比第三季好，第四季樓價仍有機會回升2％至3%。

1,000萬元以下中小型住宅單位樓價表現較好，1,000萬元以上成交相對較少。而失業率回落對住宅租金有支持，特別是中小型單位。預計今年全年租金可升約5%，但租金回報率持續偏低。

王兆麒又指，最近北部都會區概念對新界西北樓價短期有刺激作用，但成交不多，部分二手樓買賣雙方對樓價各持不同看法，故買賣呈膠著。他相信，今年一、二手成交總量會是繼2012年以來最高的一年，估計全年會突破70,000宗成交，一手與二手各佔比25%及75%。