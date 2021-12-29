旺角雋薈周日盡推全盤120伙　入場費338.8萬　最多可購兩伙

主打納米單位的旺角單幢新盤雋薈（SOYO），落實本周末開賣，益兆集團控股及俊和發展公布銷售安排，定於周日（1月2日）發售全盤120伙開放式戶，入場費338.8萬元起。

該批單位將於周日上午9時開始發售，抽籤程序同日上午10時進行，銷售不設大手時段，每位買家最多可選購兩個單位。本周五（31日）下午5時截票。

不設大手客時段 每組最多買兩伙

周日發售的120伙，實用面積152至228平方呎，扣除最高10%折扣後計，折實售價由338.8萬至656.5萬元，折實呎價由21,881元至31,644元。整批折實平均呎價24,758元。

項目的入場單位為5樓D室，實用面積152平方呎，折實售價338.8萬元，折實呎價22,289元；呎價最平為5樓F室，實用面積193平方呎，折實售價422.3萬元，呎價21,881元。

雋薈位於旺角豉油街63號，提供120伙，全數為開放式單位，面積最細由152平方呎起。關鍵日期預計為2024年3月底。

【雋薈連裝修示範單位】

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【雋薈交樓標準示範單位】