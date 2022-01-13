北角寶馬臺頂層戶3038萬沽　打破YouTuber雪姨半年前紀錄

Omicron來襲，本港疫情升溫，其中屢現確診的北角區，「疫市」連錄多宗大額成交。中原地產區域營業經理李嘉韋透露，業主議價擴大，北角半山3日連錄3宗成交，其中樓齡近半世紀的寶馬臺，一個頂層連平台特色戶，以3,038萬元連車位易手，打破人氣YouTuber雪姨去年締造的成交紀錄。

是次成交的寶馬臺頂層連平台特色戶，實用面積1,399平方呎、連1,026方呎平台，三房套房間隔，望海景，現連車位以3,038萬元易手，呎價21,716元，創屋苑成交價及呎價新高；原業主2018年3月以2,590萬元連車位買入單位，持貨近四年，帳面獲利448萬元，期內升值17%。

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雪姨去年2960萬購入同屋苑單位

翻查資料，屋苑對上一個成交價及呎價新高紀錄，為去年8月錄得，屬屋苑另一伙頂層特色單位，以2,960萬元成交，呎價約21,158元，據知，該單位由人氣YouTuber、有「富貴KOL」之稱的雪姨購入。然而，新成交價將記錄再推高78萬元或2.6%，且首度破3,000萬元大關。

至於其餘兩宗大額成交，包括同區天寶大廈中層A室，實用面積1,141平方呎，三房套間隔，望海景，原業主叫價2,750萬元放盤，議價後累減170萬或約6％，至以2,580萬元連車位沽出，呎價22,612元，原業主2018年6月以2,380萬元連車位買入，持貨三年半，帳面獲利200萬元或8%。

至於另一宗成交為瓊峰園A座低層戶，由2,800萬元減至2,670萬元連車位成交。

隨著北角空姐群組不斷擴大，北角區內近日連環出現確診個案，引發多個感染群組。當中北角陸田園餐廳、北角富都廣場中信證券、及北角楓林花園等，均先後出現確診或曾有確診者到訪，楓林花園更疑似出現垂直傳播，部分住戶須撤離。