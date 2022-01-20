世邦魏理仕：亞太區商業地產投資料增5%　破1500億美元規模

世邦魏理仕今（20日）發表的《2022年亞太區房地產市場展望》預計，2022年亞太區商業地產投資增幅將至少達5%，並突破1,500億美元的總規模，超越2017年高達1,420億美元的疫情前記錄。

該行指，封閉式房地產基金、房託（REITs）以及機構投資者，大部分於2020年疫情初期暫時擱置投資計劃的投資者，其投資活動強勁反彈，成為投資市場復甦的主要動力。該行預計，亞太區內機構投資者手中待配置的資本總規模已達5,000億美元。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，雖然Omicron變種病毒的出現，為本港經濟和商業環境增加不確定性，但過去兩年，本港積累不少應對疫情和維持新常態的經驗，有見一些地區已出現溫和復甦，如中環、九龍東的甲級寫字樓市場。

該行指，亞太區大多數企業已全面回歸辦公室，或開始採用混合辦公模式，故Omicron引發的新一輪疫情，不太可能對寫字樓需求復甦構成顯著影響。

世邦魏理仕預計，辦公空間升級搬遷、以及新建綠色建築需求，將有助於亞太區寫字樓市場從近二十年內最長的下行周期中轉向復甦，料亞太區甲級寫字樓的整體租金或有1%增幅，其中新加坡以10%的預計漲幅，將領先整個亞太區市場。至於香港中環的租金，估計於2023 年寫字樓新供應湧出前，暫時穩定下來。

工業及物流方面，該行預計，亞太區工業物流板塊將在新一年保持強勁，預計所有主要市場將連續第十二年全面錄得物流房地產租金上漲。其中，香港有望受惠於與中國內地通關後帶來的貿易增長，成為租金漲幅最高的市場，預計按年增長7.5%。

商舖方面，新一波疫情為零售物業市場的前景增加不確定性，但該行指，現時香港舖位的租金相比2013/2014年的最高峰期低60%，造就機會讓零售商戶重新進入市場，並搬遷至更佳的地點。同時，資深投資者或趁現時舖價下跌，物色部分位置更優越的街舖。