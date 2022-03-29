美聯工商舖去年轉賺4983萬　擬改名「鋑聯控股」

美聯工商舖（0459）公布，截至去年12月底年度業績，期內收益約5.413億元，按年增加58%，錄得股東應佔溢利4,983萬元，2020年同期則蝕727萬元；每股盈利2.761仙，不派末期息。

該集團指，集團代理業經營溢利較2020年顯著上升，主要由於透過實施一系列策略性措施，包括重整管理層團隊，集團得以提高市場佔有率，並得以抓緊香港非住宅物業市場之反彈。而集團借貸業務經營溢利也較2020年上升。

名稱更改反映集團不同業務

該公司同時宣佈，建議將中英文名稱更改為「鋑聯控股有限公司」（Legend Upstar Holdings Limited），理由是集團主要從事於香港提供工商物業及商舖物業代理服務、物業投資、借貸業務和證券投資。

董事會認為，建議更改公司名稱將更佳地反映集團不同主要業務、企業架構、戰略業務規劃及未來發展方向，並使公司具有廣泛及更適當的企業定位及形象，對未來業務發展有利，並符合本公司及股東之整體最佳利益。

美聯工商舖建議，將中英文名稱更改為「鋑聯控股有限公司」。（美聯工商舖Facebook相片）

今年續增聘人手 拓展網上業務

美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪表示，雖然香港近日疫情發展嚴峻，但對後市仍然樂觀。在疫情下，物業交投活動難免會有所影響，然而隨著數碼科技日漸成熟，集團將繼續積極拓展網上業務，包括融入VR等科技應用，並會利用各本地及內地網上平台加強網上宣傳，與傳統宣傳互相配合，促進銷售。

此外，集團計劃於今年繼續增聘人手，力增市場份額；同時加強員工培訓，特別是科技應用及社交媒體的運用。