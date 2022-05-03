啟德THE HENLEY II 今首輪賣98伙　準買家陸續到場揀樓｜持續更新

恒地（0012）啟德THE HENLEY II 今日（3日） 傍晚時份進行首輪銷售，涉及98伙，包括92伙以價單形式發售，一房折實最平873.81萬元起，餘下6伙則以招標發售。項目累收約440票，超額認購約3.7倍。

【18：36】陳永傑：料東鐵線過海段通車 有助啟德物業起動

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，東鐵線過海段將提前於本月15號通車，通車消息或未能充分帶動 THE HENLEY II 今日的銷情，但對啟德區整體物業具起動作用。

就市場預料美國或於本周末公布加息0.5厘，香港或跟加0.25厘。陳永傑相信，加息只會對買家造成短暫心理影響，通脹壓力下，物業仍是用以抵銷貨幣貶值的工具，相信加息對樓市影響不大。

【17:25】招標售出4伙 呎價最高逼近3.9萬

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民今表示，招標的6伙特色戶中，已成功售出4伙，4伙同為1座A室，屬海景三房套連衣帽間及工作間，實用面積同為888平方呎，成交價約3,019.2萬至3,449.97萬元，呎價34,000元至38,851元。

林達民認為，同類型單位日後定價亦有大幅提升空間，據悉，1座A室為THE HENLEY系列中最接近啟德體育園，以及享有維港開揚景觀，整個項目只有32伙。

啟德THE HENLEY 將於今年6月入伙。

首兩張價單折實均價24757元 累收440票

發展商今日以價單形式推售92伙標準分層戶，折實平均呎價24,757元，折實售價由873.81萬至1,531.49萬元，折實呎價22,960元至26,635元。入場單位依然為1座1樓G室，實用面積380平方呎，為一房連衣帽間隔，折實售價873.81萬元，折實呎價22,995元。

THE HENLEY II位於沐泰街7號，設一座住宅大樓，樓高35層，提供301伙，實用面積由379至1,365平方呎，包含一房至三房戶型。項目預計關鍵日期原定為2022年4月30日，不過早前已更改為2022年6月30日，樓花期僅兩個月。

【THE HENLEY II 交樓標準示範單位】