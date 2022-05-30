移民賣樓｜律師：宜先在港簽訂授權書　海外補簽須留意呢一點

近年不少港人選擇賣樓移民，不過因各種原因，部分業主或未能在港親自完成物業交易，而是要委託在港親友代為處理，惟授權及賣樓過程涉及不少細節，做少一步隨時可致交易「撻Q」。衛達仕企業法律顧問團隊合夥人朱寶琼接受《香港01》專訪表示，移民海外前，業主宜先在港簽署合適的授權書，若人已在海外，要補簽也有多點需要留意。

朱寶琼指，並非人人清楚在海外「遙距」進行香港物業買賣的細節，當中「授權書」環節尤為重要。若業主未能親身簽署買賣合約，可透過公證行協助撰寫授權書，證明自己未能返港而委託他人代辦。而「被授權人」只要年滿十八歲、身在香港便可，但業主宜列明「被授權人」的權限。

指定授權書涉權限 受託人或未能全權負責

朱寶琼指，授權書主要分兩類：一般授權書及指定授權書。其中一般授權書涉及範圍較大，授權人可處理物業放售及放租等事宜，為最常用的授權書；而指定授權書的權限則受到限制，可能只針對物業放租、買賣或管理的個別權限。

她指，若採用指定授權書，部分程序可能會受阻礙。舉例如業主僅授權相關人士為物業進行買賣，但交易要求交吉進行，單位當刻卻有租戶使用，此情況下，授權人或沒有權限處理終止租約及退回訂金事宜，窒礙交易進程。

朱寶琼又指，授權書一般設有期限，通常有效期為12個月，相關人士需要留意有效期，若出現逾期將不獲接納。

海外簽署授權書 需留意是否海牙公約契約國家

假如業主來不及簽署授權書便已離港，改為海外補簽授權書以授權在港親人處理賣樓事宜又是否可行？朱寶琼指，很多人誤以為身處海外只需找公證人加簽，便可授權他人處理物業買賣，實際上未必可行。

她指，首先需要留意身處地方或國家是否海牙公約的契約國家或地區成員，若果業主身處英聯邦國家或地區，如英國、加拿大或澳洲等，簽名程序較簡單，業主可在國際公證人見證下簽署授權書，再交去當地公證部門確認簽名。

若非英聯邦國家，但又跌入海牙公約的國家或地區，如美國，待國際公證人簽署及認證文件後，要再到當地的法定部門加簽。由公證行協助草擬授權信，再到當地法定機構進行加簽，一般需時兩至三周完成。

赴台港人或需交大使館加簽？

但若然簽署所在地既不是海牙公約的契約國家，又非英聯邦國家，這些文件除了需要公證人及公證部門加簽外，更需要交由中國大使館核證。須留意，各地區的大使館對文件認證要求、以至格式、字眼等或不同。

她舉例說，如近年熱門移民地點台灣，正正不是海牙公約的契約國家或英聯邦國家，又指台灣的身份在國際上較為尷尬，港人赴台在當地所簽的公證文件或出現爭拗，需要特別留意。她建議相關物業的買賣方宜在香港及早簽下授權書，才離港前往台灣。

延長交易僅限買賣雙方 銀行未必跟從

此外，過去兩年全球受疫情影響，部分國家或城市實行禁飛令，即使能回夠亦要十多天的隔離，不少人對回港簽署交易或按揭文件卻步，遂選擇在海外簽約郵遞回港。

朱寶琼指，此情況下，買賣方需留意是否有預留足夠時間完成交易，部分代理或會在合約中加入延長交易條款。不過此類新增條款只限於買賣雙方的協議，與申請按揭的銀行無關，因此依然需要留意銀行批出貸款的實際日期。

最麻煩是大部分銀行不接受買方以授權形式，讓授權人代為簽署按揭文件，因此身在海外的買方需要在海外簽署文件後郵遞回港，此舉很大機會延長交易過程。若買方因而未能及時完成交易，將被視為違約，或有機會面臨被沒收訂金、被追討其他損失的風險。