英基學校協會放售舂坎角豪宅地　市值高達20億

港島區傳統豪宅地段有臨海地皮推出招標。第一太平戴維斯表示，獲業主國際學校英基學校協會委託，以招標形式推出赤柱舂坎角環角道30號地盤，截標日期為6月30日。若以今年3月沽出的淺水灣南灣道豪宅地皮，每呎樓面地價逾6.23萬元計，上述招標的舂坎角環角道地皮，市值約18億至20億元。

舂坎角環角道30號地盤，佔地約42,496平方呎，現時提供32幢兩層高別墅，總實用面積約30,612平方呎，另提供64個車位及保安室。項目預計可以地積比率0.75倍發展，重建後樓面約3.18萬平方呎，預計可提供3至4幢設有大花園的獨立屋，目標買家為本地及內地富豪。

料重建3至4幢獨立屋 涉3.18萬呎

第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，項目估值可參考3月份由爪哇控股（0251）以逾11.88億元投得的淺水灣南灣道豪宅地王，當時每呎樓面地價62,352元，以上述舂坎角環角道以同一水平作估算，市值約20億元，若果估算有10%折扣，市值則降至18億元。

至於第一太平戴維斯香港住宅銷售、發展及投資部資深董事及部門主管黎漢群表示，招標物業位處住宅地段，周邊均為低密度住宅、綠化地帶及海岸保護區，前臨赤柱灣內灣，望開揚海景。

物業業主為英基學校協會，早於40多年前買入地皮自行興建項目，現時為員工宿舍。

李偉文料加息短暫影響物業回報率

對於美國聯儲局宣布加息0.5厘，李偉文認為，加息對投資市場會有一定影響，料會短暫影響物業回報率，發展商競投上述物業或會較會謹慎，不過長遠而言，他估計沒有太大影響，更不影響自用人士。李偉文又透露，短期內該行將公布另一項重大商業放售項目，涉及金額更大。