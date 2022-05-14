何文田瀚名今賣60伙一房　開售兩個多小時沽43伙

嘉里（0683）何文田喇沙利道瀚名，過去一直以招標形式賣樓，本月突推出兩張價單，並盡推全盤餘下的60個一房單位，安排於今日 (14日) 銷售，實用面積298至409平方呎，折實價由738.39萬元起，連日來累收約900票，超額約14倍。

今日首輪銷售不設大手時段，每位買家最多可購兩伙。大約早上9時起，準買家陸續到場登記，而開售約兩個小時、即約上午11時半，項目暫沽出約43伙。

↓↓瀚名現樓示範單位↓↓

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑今表示，該行出席率八成，當中六至7七成為用家。按地區計，九龍區佔六成，新界及港島各佔兩成左右。因全數單位可造高成數按揭 ，他預計，此盤將可「一cue清袋」，有助帶旺同區其他新盤的銷情。

陳永傑又認為，加息消息已被市場消化，不少買家「棄股換樓」，加上新特首即將上任下，政府環境穩定，料可帶動物業交投。

中原陳永傑指，加息消息已被市場消化。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，該行出席率達八成，投資比例高，佔所有準買家約四成左右，料日後落成呎租或逾60元，回報約2.5厘。他續指，該行有兩組大手買家，當中一組準買家將擬斥資約1,800萬元購入兩伙一房戶收租。

美聯布少明表示，該行一組買家擬斥資約1,800萬元購入兩伙一房戶收租。

參考該60伙全屬一房戶，面積由298至409平方呎，折實售價由738.39萬至1,098.91萬元，折實呎價20,989元至27,140元。

瀚名位於喇沙利道10號，提供73個單位，實用面積298至1,990平方呎，戶型由一房至四房間隔。項目在2021年2月份公布樓書後，一直以招標形式推售單位，至今沽出11個大單位，成交價3,500萬至8,300萬元。