東鐵線通車　單身女1.7萬租天寰兩房　家庭客呎租30元住啟德

東鐵線過海段今日（15日）正式通車，沿線鐵路站屋苑連錄租賃成交。其中，由啟德站乘至紅磡站再轉車過海至金鐘，非常便捷，加上啟德區內多半新樓或全新入伙盤，租盤供應選擇較多。

香港置業高級營業經理吳仁傑指，新近有租客斥1.7萬元承租啟德天寰兩房戶，單位為天寰3座中低層J室，實用面積約439平方呎，座向北、望樓景。單位業主以約1.8萬元放租，約兩個月後近日終獲洽租，雙方議價後，減價1,000元至以1.7萬元租出，呎租約38.7元。

據悉，新租客為外區的單身女士，心儀單位間隔實用，而且可養寵物，睇樓兩次即拍板承租。資料顯示，業主於2017年6月以約843.8萬元購入上述單位，回報約2.4厘。

煥然壹居回報逾3厘

此外，同區的市建局項目煥然壹居亦錄得租務成交，為H3座中層A室，實用面積約562平方呎，兩房間隔，望街景，單位以約1.85萬元放租約一個月後，獲同區客洽詢，議價後減價1,500元至以1.7萬元租出，實用呎租約30.2元，屬市價。

據悉新租客為家庭客，而業主於2016年6月以約628.3萬元購入上址，若以目前租金計算，租金回報率逾3.2厘。

傲雲峰兩房微減500元租出

旁邊的土瓜灣區亦錄租賃，美聯物業首席高級營業經理黃家樂指，傲雲峰兩房單位剛錄承租，月租2.05萬元。

上述成交單位為傲雲峰3座高層B室，實用面積520平方呎，兩房間隔，鄰近港鐵宋皇臺站，單位放盤約兩星期，即以2.05萬元租出，據悉較原叫價2.1萬元，現輕微減價500元，呎租約39.4元。據了解，業主去年9月以約1,060萬元購入單位，按現水平租金計，回報約2.3厘。