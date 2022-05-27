火炭星凱．堤岸今賣426伙　單日沽7伙　大手客3200萬買兩伙自住

中洲置業旗下火炭新盤星凱．堤岸今日（27日）推售新一輪426伙，包括以價單形式賣327伙，折實平均呎價約2.27萬元，開放式戶折實售569.6萬元起，不設大手時段。另今日起推出99伙招標，招標期至今年6月30日止。

售樓處現場所見，有逾10名準買家在場等待，亦未見有人龍出現，一改近期售樓墟冚場面。據市場消息指，截至早上11時50分，項目暫沽4伙。

早上時段未見人龍 首小時暫沽4伙

截至晚上八時許，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表指，星凱．堤岸今日（27日）沽出7伙，成交價介乎615.1萬至1,618.8萬元，呎價19,326至23,749元，單日套現逾7,400萬元。據悉，其中有一組家庭客斥資逾3,200萬元購入項目兩伙作自住。

他補充，今日有2伙平台特色戶以招標形式售出，包括5座5樓F室，實用面積309平方呎，平台面積143平方呎，成交價660萬元，呎價21,359元；以及1座5樓F室，實用面積310平方呎，平台面積104平方呎，成交價633.8萬元，呎價20,445元。楊聰永表示，對銷情感到滿意，預期示範單位正式開放後，銷售成積會更理想。

↓↓↓銷售現場↓↓↓

今日以價單形式銷售的327伙，戶型涵蓋開放式至三房及特色戶，入場單位為2座7樓H室，實用面積259平方呎，屬開放式間隔，折實售價約569.6萬元，折實呎價約21,992元。

星凱・堤岸由四幢住宅大樓組成，合共提供1,335伙，標準戶實用面積由228至947平方呎，涵蓋開放式至四房戶型，另有13伙特色戶。項目自去年開售至今，累售出830伙，預計關鍵日期為2023年3月31日，樓花期約十個月。