古洞北新綜合大樓料三年半建成　涉1750個長者宿位

發展局局長黃偉綸今（29日）在網誌指，在2019年底動工的古洞北福利服務綜合大樓，提供1,750個長者宿位，預計明年年中開幕，將為長者、殘疾及智障人士提供院舍住宿照顧服務，亦會用作安置現時居於石仔嶺花園安老院舍而受古洞北新發展區規劃影響的合資格長者。

網誌提到，該綜合大樓建於古洞北新發展區第29區用地上，樓高8層，總建築樓面面積約47.4萬平方呎，工程於2019年年底動工。現時大樓已建至天台，預計明年年中開幕。

古洞北福利服務綜合大樓建成後之構想圖。（發展局圖片）

建築署高級工程策劃經理關潔玲指，綜合大樓的主要設施，包括地下將用作展能中心暨嚴重弱智人士宿舍及嚴重殘疾人士護理院；一樓和二樓設有長者日間護理單位；一樓至七樓可提供約1,750個長者宿位。相關設施由不同非政府機構或服務經營者營運和管理。大樓亦有其他附屬設施，包括戶外綠化空間、屋頂花園、上落停車位等。

由於安老院舍位於高速公路旁，為減低居住區域的噪音及加入最大的綠化面積，建築團隊設計大樓呈H型，即分為東西兩翼，以中央樞紐連接。外牆配以「建築鰭片」，有效阻隔交通噪音，而其他位置則以綠化元素覆蓋，令南北兩側設有兩大景觀區域。

就政府近年愈來愈多採用「組裝合成」建築法（MiC）技術，建築署二級監工（屋宇）廖詠欣表示，綜合大樓由超過1,700個MiC組件組成，透過「先裝後嵌」的概念，把建築工序轉移至廠房預製，然後一併運往工地裝嵌，像「砌積木」般疊起，有效提升生產力、工地安全、控制質量及縮短施工時間。工程團隊也運用「機電裝備合成」建築法（MiMEP），在走廊加裝機電線槽以作配合。