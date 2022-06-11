【星之谷】申請信用卡亂填入息遺禍　銀行生疑拒批按揭

金融科技突飛猛進，只要是客人曾經購買任何金融產品而填寫個人資料，銀行均存有交易銀碼紀錄。近期便有一名客人因早前申請信用卡時，由於不想獲批太高信貸額而故意申報較低入息，銀行亦接受，但竟然拖累往後的按揭申請。



眾所周知，如果申請高達8成或9成高成數按揭，稅單是必備入息證明文件；但如果按揭成數是6成或以下，不少中小型銀行可以豁免申報稅單，只需要提供正式僱傭合約、出糧紀錄及銀行月結單等文件作證明。

入息有出入 中小型銀行拒批按揭

客人Fanny（化名）早前於一間中小型銀行申請6成按揭時，未有提供稅單，但有完整的強積金供款紀錄及銀行出糧紀錄。由於文件齊備，批核應該沒大問題。但原來最近她曾於該銀行申請信用卡，而信用卡申請表上填寫的入息低於真實月薪。

Fanny當時解釋是不用太高的信用額，才會填寫較真正入息少的數額，銀行最後亦批出這張信用卡。殊不知按揭批核員翻查紀錄，發現當日申請信用卡填寫之入息和最近一個月糧單上所顯示的入息不符，頓生懷疑，結果拒絕了她的按揭申請。幸好，Fanny之後成功於其他銀行申請按揭，並及時獲批，上車總算有驚無險。

這個案給大家的教訓是，採用各類型銀行服務時，例如信用卡、私人貸款或開設銀行戶口等，申報之入息都會在銀行系統內留有紀錄。假設申請按揭時發現最新入息與近期紀錄有所不同，按揭批核亦有機會出現問題。不過，如果能夠出示稅單，就算與之前申報之入息不符，銀行都會以稅單資料為準。

保費融資亦是「入息伏位」

除了信用卡及私人貸款，保費融資（Premium Financing）是另一種需要申報個人入息之產品。試過有客人因申請保費融資時填寫過大的入息銀碼，和申請按揭時出示的糧單不符，而又沒有提供稅單佐證，最終遭銀行拒批按揭。

當然，上述提及的情況是在同一間銀行發生。基於《個人資料（私隱）條例》，銀行不能把客戶個人資料分享給另一間銀行，因此毋須太過擔心自己的個人資料會被泄漏。

唯一例外是申請信用卡或私人貸款時，所填寫的通訊地址及貸款資料等，銀行都會將申請人的資料加入環聯信貸資料庫（TransUnion），其他銀行處理同一人士按揭申請時，都能夠查閱到有關資料。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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