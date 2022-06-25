【星之谷】居屋2022揀樓機率深度拆解　家有長者才是終極贏家？

新居屋成為香港家庭「兵家必爭之地」，而居屋2022已經公布攪珠結果，究竟最終有幾多人獲邀年底揀樓？揀樓時有甚麼要注意？而對於未來預備抽新居屋的人士又有甚麼啟示？



居屋2022申請人數合共約27.8萬人，而參加「家有長者優先揀樓計劃」人士，會額外獲發一個籌號，減去之後則只有24.8萬人遞交申請，屬復售居屋以來第三高，但對比2019年30萬人仍少約17%。

今期有8,926個全新屋苑單位及42個重售單位，可售單位多達8,968個，屬重售以來最多，比2019年多84%。接近8成屋苑都可以步行至港鐵站，毋須使用其他交通工具接駁，實為理想家居之選。

長者家庭申請比例明顯上升

談談2022居屋的揀樓優先次序。首先是公屋清拆家庭，其次是新增的「受房委會石籬中轉房屋清拆計劃影響」家庭，然後是綠表長者家庭。不過由於今期並沒有公屋清拆家庭申請人；石籬受影響家庭及一人申請人分別只有1個及2個申請個案，對大局並沒有影響。

依申請人類別細分，綠表長者家庭、一般家庭及一人申請者組別，分別有20,866人、38,797人及8,902人；白表長者家庭、核心家庭（夫妻或父母子女）、非核心家庭（兄弟姊妹）及一人申請者組別分別有10,021人、50,541人、13,020人及127,539人。

與2020年相比，綠、白表長者家庭申請人數比例都有明顯上升，估計是申請人了解到一般家庭即使獲得揀樓機會，但由於排在比較後的位置，難以揀到理想單位有關，無論如何都要找一位家中長者「幫拖」。

揀樓機率深度拆解

長者家庭可以優先揀樓，之後才輪到一般家庭及一人申請者。以居屋2022可售單位達8,968個計算，長者家庭有2,700個居屋配額，一人申請者則有900個，因此一般家庭可以揀選約5,368個單位。

今期綠表、白表比例維持4比6，此意味綠表長者家庭有1,080個配額。過去很多幸運兒即使獲邀揀樓，但最終因種種原因放棄，筆者以預計4成揀樓比率計算，綠表長者家庭理應有2,700個揀樓機會，佔此組別約12.9%。

綠表家庭預計可選約2,147個單位，以5成揀樓比率計算，估計大約有4,294人有揀樓機會，佔此組別僅約11%。綠表一人申請者可揀約360個單位，由於剩餘單位質素較差，揀樓比率預計僅2成，即1800人有揀樓機會，佔此組別約20%。

白表非核心家庭申請者屬「大輸家」

過去經驗顯示，白表申請人揀樓意慾較高。白表長者家庭有1,620個配額，以預計約7成揀樓比率計算，有約2,314個家庭會獲邀揀樓，佔此組別約23%，中獎機會最高。

白表一般家庭預計可揀約3,221個單位，而核心家庭比非核心家庭優先揀樓，以7成揀樓比率計算，大約有4,601個家庭獲邀揀樓，佔此組別約7.7%。非核心家庭只有在59,541名核心家庭都獲邀後，而仍未售出3,221個單位（即5.4%揀樓比率下），才有機會獲邀揀樓，機會可謂非常渺茫。

至於白表一人申請者可選約540個單位，由於剩餘單位質素較差，揀樓比率預計跌至2成，即大約2,700人可獲邀揀樓，佔此組別約2%。

長者家庭勢搶兩房至三房單位

今期單位數目眾多，兩、三房單位達2,755個。由於長者家庭優先，他們都可以選購兩房單位。啟德啟欣苑及北角驥華苑兩個提供巿區兩房單位的屋苑，與唯一提供三房單位的東涌裕東苑，已合共提供1,251個單位，將為排在較前位置的長者家庭帶來「開心的煩惱」。

當2,700個長者家庭完成揀樓程序時，將會餘下最少55個兩房單位，排最前的綠表家庭及白表核心家庭仍然有機會趕尾班車選購兩房單位。

至於各屋苑一房單位共有3,581個，而家庭申請人將有約5,368個揀樓機會，相信沒有一房單位會流落到再下一個級別的一人申請者揀樓組別。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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