深水埗佳悅周日首輪賣50伙　折實售346萬起　暫超額認購2倍

由佳寧娜地產及宏達控股共同發展、深水埗海壇街新盤佳悅（The Vim），落實於本周日（10日）首輪發售，盡推首張價單50伙，折實平均呎價為19,493元，折實入場價由346萬元起。據市場消息指，佳悅暫收約150份意向登記，超額認購2倍。項目於本周六（9日）截收意向登記。

銷售當日不設大手客時段。 而50伙的面積由199至289平方呎，包括36伙開放式，14伙一房，價單定價由368萬至624.8萬元，價單呎價由18,492元至23,542元。扣除最高6%折扣優惠後，整批折實售價由345.9萬至587.3萬元，折實呎價由17,383元至22,129元。

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首批50伙 全數折實600萬元有找

首批50伙，全數折實售價低於600萬元；當中入場單位為5樓A單位，實用面積199平方呎，屬開放式間隔，扣除最高6%折扣優惠後，折實售約345.9萬元，折實呎價17,383元。

佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝（右）、中原地產西九龍資深營業董事林偉文

深水埗海壇街佳悅，為佳寧娜在港首個新盤，屬單幢盤，提供115伙，主打開放式戶及一房戶，實用面積約由178至289平方呎，當中包括5個連平台及5個頂層連天台特色戶，至於地下至一樓為商業部分，二樓為會所。項目關鍵日期為2023年12月31日，由中原地產作獨家代理。