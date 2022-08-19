利奧坊．壹隅錄取消交易　一房買家9日棄購　料損失42萬

恒地（0012）旗下大角咀利奧坊．壹隅，本月新增一宗撻訂。據成交紀錄冊顯示，涉及單位為2座18樓B室，實用面積328平方呎，屬一房間隔。單位於本月10日沽出，買家採用建築期付款， 作價約845.3萬元，呎價約25,773元。惟單位於今日（19日）被列為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已撻訂，並遭沒收5%訂金，即涉42.3萬元。

利奧坊．壹隅項目提供614伙，設開放式至三房戶型。撇除上述一宗撻訂，利奧坊．壹隅項目本月至今暫錄7宗成交，成交價585.5萬至985.4萬元，套現約4,949.8萬元。項目預計關鍵日期為2024年5月29日。

新地NOVO LAND第1A期再錄兩宗撻訂 共涉66.3萬

另外，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期再錄兩宗撻訂。據成交紀錄冊顯示，涉及為1座7D室，面積235平方呎，屬開放式間隔，作價為342.9萬元，呎價約14591元；另一單位為2座21樓A1室，面積701平方呎，屬三房間隔。單位於本月10日沽出，作價為985.6萬元，呎價約14060元。

惟上述兩伙單位8月10日沽出，並在本月19日被列為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已撻訂，並各遭沒收5%訂金，分別涉17.1萬元，及49.2萬元。