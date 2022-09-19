新盤周末9宗成交　MIAMI QUAY I、Wetland 2期各沽兩伙

周末一手市場交投淡靜，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（17、18日）兩日一手市場錄得約9宗成交，與對上一周的7宗相若。

其中，由會德豐地產、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I 周日展開次輪售140伙，即日沽出兩伙，套現約2,089.7萬元。

包括1座18樓C單位，兩房連儲物房間隔，成交價為1,242.7萬元，成交呎價25,570元；另第3座18樓K單位，屬一房間隔，成交價為847萬元，成交呎價 25,745元。連同上述兩宗成交，MIAMI QUAY I 至今暫沽出42伙，佔第一期單位總數648伙的6.5%。

Wetland Seasons Bay第2期沽兩伙

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，周末亦連沽兩伙別墅，套現約2,620萬元。據成交紀錄冊顯示，涉及單位為別墅RV6地下A室，實用面積1,158平方呎，屬五房間隔，連896平方呎花園，成交價為1,560萬元，呎價約13,472元；另一售出單位為2樓C室，實用757平方呎， 屬三房間隔，成交價為1,060萬元，呎價約14,003元。

由中冶置業發展的荃灣青龍頭項目逸璟‧龍灣亦錄成交，涉及為2座2樓B室，實用面積443平方呎，屬一房間隔，成交價為721.2萬元，呎價約16,280元。另宏安地產（1243）青衣薈藍，以及萬科香港長沙灣The Campton亦各錄一宗貨尾成交。