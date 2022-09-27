海外置業｜「樓通海外+01」加拿大置業投資必睇　解構稅制費用

投資海外物業是近年炙手可熱的投資話題，投資者入手前要注意哪些要訣，以做到穩中求勝？全新海外置業投資節目「樓通海外+01」將網羅環球市場情報，匯聚地產商界投資專家分享海外物業投資知識。



節目首集以加拿大置業投資為題，帶您深入認識加拿大物業市場趨勢、置業費用項目、海外物業投資須知等相關話題，助您判斷入市時機！

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活動詳情：

日期︰2022年9月30日（五）

時間：16:00 - 16:45

方式：網上直播（成功報名後將收到確認電郵，內附直播網址）

講座語言：廣東話

嘉賓主持︰

置業投資專家 — 諗SIR

嘉賓講者︰

全方位財務策劃師 — 李明正先生

加拿大置業專家 — Kevin Ng

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主持及嘉賓背景︰

置業投資專家 — 諗SIR

諗sir為buyhouse.com.hk創辦人，同時也是財經雜誌專欄作家、暢銷書《樓換樓》、《收息論》及《樓市雙租族》的作者，擁有豐富銀行及按揭部工作經驗，專注提供跨資產類別（如:股、樓、債混合）的理財方案。另外，亦曾任無線節目 《安樂蝸》嘉賓、NowTV《息賺》嘉賓及AAstocks匯豐銀行贊助等節目嘉賓。現經營地產樓宇買賣生意、理財教學課程。其網站為香港樓市提供買賣、按揭資訊，每日瀏覽量達過萬人次。

全方位財務策劃師 — 李明正先生

李明正是MGL諮詢公司董事總經理，擁有15年以上私人財富管理及投資服務工作經驗，他曾為超過100場移民及理財規劃講座擔任分享嘉賓，是一位全方位財務策劃專家，同時也是暢銷書《移英財稅七步走》的作者。此外，也是上市公司獨立非執行董事及曾擔任多家財富管理公司的主管及行政總裁。

加拿大置業專家 — Kevin Ng

Kevin是康榮國際集團營運總監，自少在加拿大長大，曾定居溫哥華及多倫多，在香港擁有超過10年豐富的海外物業相關經驗和知識，對於加拿大物業及地產市場擁有獨特的市場觸覺和透徹見解，而投資加拿大物業的所有範疇例如稅務、按揭、法律事務以至租務及物業管理等等都瞭如指掌。同時，定期於其社交頻道剖析海外物業市場最新發展及提供準確的市場資訊和數據，與大眾分析如何作出明智的物業投資決定。

*以上排名不分先後



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免責聲明

投資涉及風險，本節目內容只供參考用途，不構成任何投資建議。投資者應在作出任何投資決策之前尋求獨立的專業意見。本節目內主持及嘉賓的言論純屬個人意見，並不代表《香港01》立場。