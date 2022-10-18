尚．珒溋累沽582伙　擬招標賣最後85伙　設3種按揭優惠

龍湖集團（0960）啟德尚．珒溋今日（18日）公布最新銷售安排。龍湖集團深港公司香港事業部高級營銷總監黃少鴻表示，項目自2019年開售至今，累沽582伙，佔全盤可售伙數約87%，尚餘85伙待沽，一律為四房間隔單位，當中包括特色戶及低座單位。

他又指，如連同商業部分及車位計算，已套現接近110億元，其中住宅單位的平均成交呎價約2.8萬元。黃少鴻預告，餘下的單位將會以招標形式推出，意向呎價約4萬元或以上。另外亦會推出實用面積約2,500平方呎的低座複式戶，最快下月連同傢俬及裝修一併出售。

（左起）中原按揭王美鳳、龍湖黃少鴻、龍湖王建、中原地產陳永傑，以及中原地產劉瑛琳。

夥中原按揭推3種低息按揭優惠

為配合項目的銷售，中原按揭及中原地產推出「尚．珒溋」置低息按揭優惠，提供3種按揭優惠。其中，「低息高回贈按揭優惠」，全期按息為H+1.3%，並設有封頂按息低至2.625%（P-2.75%，P現為5.375%），亦有現金回贈貸款額2.3%。

另「置抵定息按揭優惠」，首一至兩年定息2.75%，其後按息低至H+1.3%或P-2.4%，設現金回贈1.9%，以及「高成數按揭推介」， 按揭成數最多為70%，全期息率低至P-2.6% （P現為5.375%），還款年期為30年。

尚．珒溋原由合景泰富（1813）及龍湖集團（0960）合作發展，不過，早前合景泰富宣布將尚．珒溋的50%股份及股東貸款售予項目合作夥伴龍湖，作價為13億元。