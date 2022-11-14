新盤周末23宗成交　成交量低位徘徊　名日．九肚山四房2565萬沽

周末成交量仍處於低位。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（12、13日）兩日一手錄得約23宗成交，與對上一周的19宗成交升21%。當中，長實（1113）旗下沙田名日．九肚山以2,565萬元沽出一伙四房戶。



連方 I 首輪開賣沽7伙

萬科香港旗下長沙灣新盤連方 I，過去周六展開首輪銷售，以價單形式發售30伙，即日沽出7伙，合共套現4,733.7萬元，成交價由416萬元805.3萬元。最貴一伙為12樓B室，屬兩房間隔，實用面積401平方呎，成交價805.3萬元，呎價20,082元。

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ONE INNOVALE - Cabanna連沽6伙

至於恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna連沽6伙， 套現2,770萬元，成交價由352.1萬至640.1萬元，呎價由13,469元至15,719元。當中最貴一伙為E座2樓8室，屬兩房間隔，實用面積436平方呎，成交價640.1萬元，呎價14,682元。

另外，市場上亦不乏大額貨尾成交，長實（1113）旗下沙田九肚麗坪路名日．九肚山沽出一伙，涉及為1座10樓C室，屬四房間隔，實用面積1,226平方呎，成交價2,565萬元，呎價20,922元。

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE亦沽出一伙，涉及單位為2B座11樓C室，屬兩房間隔，實用面積492平方呎，成交價1,268.7萬元，呎價25,787元。