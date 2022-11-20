甯漢豪：不會因為樓價波動而影響造地工作

發展局局長甯漢豪在一節目表示，政府未來十年的「熟地」供應量預計可達3,200多公頃，對於未來五年可否進一步增加土地供應，甯漢豪表示，即使精簡規劃程序，土地由研究至變為熟地一般需要四年時間，故未來五年進一步增加熟地供應的空間較小，但當局會加快程序，讓土地盡早發展。

被問及熟地供應漸多，會否影響樓價進一步下跌時，她表示，理論上需求不變、供應增加，樓價便會下調，但樓價受著不同經濟及社會因素影響，包括外圍環境、息口等。她指，造地非為控制樓價，造地是要照顧社會不同需求，當局不會因為樓價波動而影響細水長流的造地工作。

發展局局長甯漢豪。（資料圖片）

就「土地共享先導計劃」，甯漢豪提到，若然政府直接收地，須先做規劃研究，需時較長，但現時申請人自行做研究規劃，並願意撥出部分土地興建公營房屋，認為此有助增加土地供應。

甯漢豪又提到，政府計劃利用多層工業大廈安置受北部都會區發展影響的棕地作業者，只是其中一個方法，當局亦有提供其他協助，但承認不能重置所有的作業者。而部分棕地作業未必能配合當前社會經濟發展環境，認為相關活動或需考慮轉型。

至於會否啟動研究發展郊野公園邊陲地，甯漢豪表示，沒有排除研究個別邊陲地，但她認為即使精簡程序，短期內透過邊陲地增加土地供應仍是較難，故當局會先將精力投放在具潛力的綠化帶。