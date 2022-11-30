大角咀LARCHWOOD削折扣加推20伙　開放式戶加價最多17%

宏安地產（1243）大角咀單幢新盤Larchwood日前加推全新一張5號價單，提供20伙，是次發展商僅提供最高2.5%折扣，較早前1號至4號價單提供的折扣15%，大幅減少12.5個百分點。值得留意，新價單的低層開放式戶，其價單定價較8月份同層面積相若的同類戶型，定價高出約17%。Larchwood新一批20伙將於本周六起，以先到先得形式發售。

新加推的20伙，實用面積由202至250平方呎，涵蓋開放式至1房間隔，價單售價541.2萬至747.2萬元，價單呎價26,792至30,726元，扣除最高2.5%樓價折扣後，折實售價527.7萬至728.5萬元，呎價26,124元至29,956元。

Larchwood5樓E室價單售價541.2萬元，但8月份同層面積大1呎的D室，當時價單售價為463.1萬元。（樓書圖則資料）

直減折扣由15%降至2.5%

新價單最平的單位為5樓E室，實用面積202平方呎，採開放式間隔，價單售價541.2萬元，價單呎價26,792元。若比較8月份推出的1號價單，當中實用面積203平方呎的5樓D室，同為開放式間隔，價單售價463.1萬元，價單呎價22,813元。反映新價單的5樓E室大幅加價約17%。

Larchwood提供187伙 開放式佔六成

位於大角咀洋松街62號的Larchwood，屬宏安地產旗下重建項目，提供187伙，當中實用面積由181至413平方呎，涵蓋開放式至兩房戶型。

↓↓22樓E室開放式示範單位↓↓