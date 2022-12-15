學會：料未來五年物管從業員升至1.4萬人　現平均每公司有10%空缺

市場對物業管理人員需求大增。香港房屋經理學會會長鄭玉琴表示，近年各區均有新樓盤入伙，即使整體經濟情況未如理想，物業管理仍然成「朝陽行業」、專業行業。學會指，目前從事物業管理的人員多達約1.2萬名從業員，由於未來五年將再有更多樓盤落成，估計屆時從業員人數將會升至約1.4萬人。

人力資源佔屋苑總成本30至40%

香港房屋經理學會副會長游錦輝指，目前全港有超過200間物業管理公司，每間公司平均有約10%空缺，相關需求更未計及屋苑的維修、保安、清潔等職位。對於屋苑管理成本，他又指，普遍屋苑的人力資源成本已升至佔屋苑總成本的30至40%，個別屋苑更高達50%。又指各方面的成本也有所增加，如水電費、電梯維修保養等成本，「一部電梯一個月維修保養費都要一萬元。」

首個「聯廈聯管」項目明年初招標

市建局夥拍香港房屋經理學會於九龍城「小區復修」試點計劃中採用「聯廈聯管」理念，以解決「三無大廈」問題。學會新任會長鄭玉琴表示，首個「聯廈聯管」項目即將於明年初進行招標，涉及九龍城鄰近太子道東的兩幢樓齡逾50年舊樓，所涉單位數位約30伙，計劃為期一年。

學會副會長游錦輝補充，上述首個項目所涉業主以長者為主，兩幢大廈現時沒有管理公司、沒有任何管理，但有居民組織。香港房屋經理學會前任會長余珍則指，雖然暫未知實際每呎管理費，但認為會屬於合理水平，又形容招標揀選管理公司不是揀套餐，會是採用類似點心紙形式，讓業主們按自己能力揀選所需要管理服務。

學會支持啟德方艙改建過渡性房屋

對於政府近年致力增加房屋供應，並推出簡約公屋，鄭玉琴指，未來市場上的住宅單位將會大幅增加，物業管理人員需求將會上升。她指，近月曾參觀考察位於啟德跑道區的方艙醫院，認為該社區隔離設施配套完善，並有升降機，雖然目前交通欠理想，但仍屬合適改建過渡性房屋的地點，可即時增加3,000伙房屋供應。