海濱花園兩房400萬有找　呎價不足9000元、平估價兩成有原因

近期有不少買家出動「執平貨」，二手市場氣氛明顯回升。荃灣海濱花園一伙兩房單位剛以不足400萬元售出，呎價跌穿9,000元水平之餘，更低估價逾兩成。



中原地產高級資深分區營業經理伍潔玲表示，新近錄得海濱花園1座中層戶成交，實用面積419平方呎，兩房間隔，業主今年4月以630萬元放盤，隨後經歷股市波動及樓市調整，多番減價，最近叫價已下降至450萬元。

荃灣海濱花園。

放盤八個月累減256萬 減幅四成

伍潔玲指，礙於同層有疑似事故單位，故上址所以遲遲未售出。直至日前有客人對單位感興趣，業主亦願意進一步減價，單位終以373.8萬元沽出，呎價僅8,921元，較銀行估價低約100萬元或21%。據了解，該同層另一單位的事故於2015年發生。

伍潔玲指，新買家為同區分支家庭，一直有意入市區內大型屋苑「上車」，見樓價明顯下跌，便出動搵平盤，日前首度參觀上址，見價錢吸引，即決定承接。原業主則於2009年以152萬元購入單位，持貨十三年沽出，帳面獲利221.8萬元，升值近1.5倍。

參考上述單位的對上一手業主需要蝕讓，該業主於1996年以約188萬元購入單位，2009年以152萬元沽出，帳面貶值19%。