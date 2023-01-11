戴德梁行料今年大灣區樓市成交量回升20至25%　樓價平穩

戴德梁行今日（11日）發表大灣區住宅市場及商業物業投資市場2022年回顧及2023年展望，該行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻預測，大灣區樓市全年總成交宗數有望上升20至25%。

料大灣區今年成交宗數升20至25%

他續指，中港兩地通關， 有助帶動大灣區在2023年後市的成交量， 但通關初期可能首先以帶動港人北上收樓及完成疫情前的交易爲主，並以用家主導市場，成交量未必會在第一季立即出現V型反彈，相信整體大灣區樓市要到2023下半年才能重拾上升動力。

至於，二手樓價方面已從2021年高位回落超過5％，但相信隨著內地放寬防疫限制，樓價跌幅有望逐步收窄，預料2023全年樓價將保持平穩。

回顧2022年大灣區住宅成交量，受疫情和經濟增長放緩影響，整體一手住宅成交宗數約40萬套，與2021年相比按年下跌近35%。其中，過往為香港買家熱點城市的珠海的調整幅度最大，去年內地的入境限制無疑亦拖慢了整體住宅的成交量。

去年大灣區整體一手住宅成交宗數約40萬套，與2021年相比按年下跌近35%。

去年大灣區總投資達649億元人民幣

投資方面，去年大灣區商業物業投資相對活躍，下半年更錄多宗億元人民幣以上的大額交易，全年總投資金額達649億元人民幣。以成交額計算，大灣區佔全國億元以上大宗交易約29%，其佔比為2018年起五年以來的新高。另外，深圳和廣州的商業物業投資最為活躍。同時，亦有錄24宗10億元人民幣以上的交易，佔大灣區整體交易宗數逾四成。

睇好高端製造產業園、長租公寓投資

該行中國資本市場執行董事陳彩麗又指，大灣區寫字樓項目仍受市場追捧，但買家以自用型買家爲主，佔寫字樓交易額近七成。預計隨著大陸防疫政策放寬以及通關復常，傳統物業如寫字樓和零售物業的投資活動有望在2023年下半年有所回升。

同時亦指去年，市場共錄得至少13筆與REITs有關的大額交易。在配合政策的支持，促使高端製造產業園、生物醫藥園區、倉儲物流、長租公寓等物業跑出成爲投資熱門物業。預期這些物業類型會繼續在2023年走高，而房地產基金的投資活動將成爲來年投資市場的重心，今年有望成爲成交大年。