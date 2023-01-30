新盤周末錄近40宗成交　按周升六成　Wetland 3期連沽7伙

市場未有全新盤推售，一手市場交投以貨尾為主，周末兩天（28至29日）新盤錄約39宗成交，較上一周約25宗按周增加約56%。



由華潤置地（海外）及保利置業合作的啟德跑道區澐璟，周日錄得一宗成交，為8座16樓B室，實用面積1,185平方呎，三房間隔，連同一個車位以4,455萬元招標賣出，呎價37,595元。

128 WATERLOO累售48伙 均價3.3萬

由萊蒙國際（3688）及俊和發展的何文田窩打老道128 WATERLOO，以招標形式沽出15樓H室，屬四房雙套連儲物室，實用面積1,258平方呎，成交價3,475萬元，呎價約27,623元。項目開售至今累售48伙，連同車位銷售合共套現約11.2億元，平均成交呎價近33,000元。

新界兩大盤周末共沽15伙

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 3期周末兩天連沽7伙，成交價由505.53萬至791.05萬元，共套現逾4,238萬元，售價最貴一伙為6B座5樓B5室，實用面積553平方呎，成交呎價14,305元。

另外，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna周末沽出8伙，包括D座8樓17室，成交價489.69萬元，單位實用面積308平方呎，成交呎價約15,908元。