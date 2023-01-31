十大屋苑1月錄279宗成交　按月增逾31%　八屋苑呎價報升

樓市氣氛稍回暖，據中原地產統計，十大屋苑1月錄得279宗成交，按月急增31.6%，創九個月新高。若與去年農曆新年月（2022年2月）錄得的153宗相比，更大升82.4%。

十個屋苑之中，以鰂魚涌太古城錄40宗成交佔最多，按月增54%；沙田第一城錄39宗排第二，成交按月多77%；至於天水圍嘉湖山莊錄36宗排第三，按月多9%。

至於平均成交呎價方面，十個屋苑之中，有八個按月錄得升幅，升幅最多為鰂魚涌康怡花園，按月升9.3%至15,517元。其次為鴨脷洲海怡半島，按月升6%至11,095元；天水圍嘉湖山莊按月微升0.5%，呎價仍處於一萬元以下水平。（見下圖）

1月份僅兩個屋苑的平均呎價報跌，為紅磡黃埔花園及沙田第一城，分別按月跌2.9%及1%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，1月初中港兩地正式通關，防疫措施亦大幅放寬，樓市氣氛即時逆轉，加上市場料美國加息步伐將持續放慢，買家恢復入市信心，紛紛趕農曆新年前偷步入市，購買力回歸，帶動1月一手貨尾及二手交投均節節上升，樓市全面復常，料小陽春格局將延續。