何文田芳菲加推37伙　折實價782萬起　將軍澳海茵莊園周六招標8伙

新盤市場轉旺，發展商部署推售現樓新盤貨尾。由協成行發展、已屆現樓的何文田單幢新盤芳菲，今日（6日）加推全新一張2號價單，提供37伙，折實售價781.49萬元。項目同時公布新銷售安排，將於下周一（10日）銷售1伙。

據2號價單資料，該37伙價單售價介乎919.4萬至1,646.4萬元，價單呎價27,682至36,957元，扣除最高15%優惠，折實售價781.49萬至1,399.44萬元，折實呎價23,530至31,413元。入場單位為19樓B室，實用面積286平方呎，屬一房戶，設開放式廚房設計，折實售價781.49萬元，呎價27,325元。

芳菲下周一先賣1伙兩房戶

至於下周一（10日）銷售的1伙為7樓A室，實用面積481平方呎，兩房間隔，折實售價約1,131.78萬元，呎價約23,530元，為2號價單呎價最平的單位。芳菲位於勝利道5號，屬單幢式設計，提供71伙單位，實用面積286至742平方呎。

何文田單幢新盤芳菲。（資料圖片）

海茵莊園累售700伙 套現42億

同樣已屆現樓的九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園，將於本周六（8日）推出8伙特色戶招標，戶型涵蓋開放式戶至一房戶，實用面積183至265平方呎。

九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，相關單位的意向價將較一般分層戶略高。海茵莊園3月份售出51伙，套現接近3億元；至於全盤累售700伙，套現約42億元。