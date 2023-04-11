上月兩盤新申請預售、涉695伙　新世界夥遠展啟德盤佔291伙

地政總署公布，3月僅接獲兩份預售樓花新申請，涉695伙，較上月的422伙升約65%。

兩份新申請包括新世界發展（0017）及遠東發展（0035）的啟德PARK PENINSULA承景街2號第1期，涉及291伙，預計落成日期為2025年6月30日。項目原由佳兆業等持有，惟2021年11月以逾79億元售出。

至於萬科（香港）及青建國際（1240）發展的大埔馬窩路項目1期亦入紙新申請，涉及404伙，預計落成日期為2026年3月31日。

截至3月底，約有42個項目正待批預售樓花同意書，涉及18,699伙，按月減少787伙或4%，且已連跌三個月，為自去年10月錄得18,084伙後的五個月低位。

長實油塘盤命名「The Coast Line」

另外，個別新盤已命名，如長實發展（1113）油塘東源街項目第1期命名為「The Coast Line」，提供228伙，預計落成日期為2024年12月31日。

另雅居樂陳氏家族持有的大嶼山長沙項目，則名為「珀曜」，提供25伙，預計落成日期為2024年12月31日。此用地由雅居樂集團（3383）副主席陳卓賢於2019年以約11.3億元投得。