【星之谷】銀行開戶出事　按揭獲批變拒批　業主3招自救

很多人以為向銀行申請按揭時，只要貸款成功獲批及簽署了貸款信，便萬無一失，可安心等候成交及入住新居，但原來仍有銀行開戶一關要過。以往銀行大致歡迎新客戶，所以開戶口是簡單事情，但過去十多年全球打擊洗錢活動雷厲風行，竟然有申請人成功申請按揭，卻因任職敏感行業導致開戶失敗。



梁先生（化名）近月預備上車，並向多間銀行申請按揭。由於A銀行在眾多銀行中按揭優惠最多，包括利率較低及現金回贈率較高，故他選擇幫襯該銀行，及後按揭獲批並簽署了貸款信。

然後，梁先生亦須在A銀行進行開戶手續，以用作按揭放款和每月供樓之用，但意想不到的是銀行竟然拒絕其戶口申請，變相連按揭也不能放款，情況相當嚴峻。

賭博行業洗錢風險高

為甚麼梁先生開銀行戶口會被拒？原來他本身是從事澳門娛樂事業，並且在公司任職中高層，銀行過去一直擔心賭博行業洗錢風險較高，稍一不慎容易面臨監管機構罰款，故此拒絕向他提供戶口服務。

或許讀者會感到疑惑——如果銀行擔心客戶工作因而拒開戶口，何解又會成功批出按揭？其實批核按揭和銀行開戶涉及不同部門，按揭也需要進行認識你的客戶（KYC）程序，個案中梁生由於不在國際洗錢黑名單之列，按揭可順利獲批。

但銀行開戶之部門對洗錢風險較為警惕，合規要求較高，就算梁生不在洗錢黑名單上，因從事工作，有機會令銀行感到較高風險而拒絕其開戶申請。

準業主須防患未然

所以，如果準業主本身從事一些被認為有較高洗錢風險的行業，譬如賭場、找換店、虛擬資產公司等，不要大安旨意以為按揭獲批後「過了海便是神仙」，亦須留神銀行開戶風險，以下三招提醒大家：

準業主到心儀銀行申請按揭前，最好同步進行開戶手續——如果戶口及按揭皆獲批，便可安心簽署貸款信。否則，如果待按揭獲批後才申請銀行戶口，則要面臨一旦開戶失敗、物業成交從而受阻之風險。

就算一間銀行按揭獲批，申請人並決定幫襯該銀行，但銀行戶口其時尚未成功開立的話，不要立時拒絕其他銀行的按揭邀約（offer），因為就算心儀銀行開戶觸礁，都可以馬上到其他銀行申請按揭，便十拿九穩。

準業主如果選擇本身已有戶口的銀行申請按揭，那麼只要按揭獲批，由於已有銀行戶口，便萬無一失，是一個不俗的選擇。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



*投資涉及風險

*以上專欄內容屬作者個人意見，不代表《香港01》立場。