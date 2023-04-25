首季一手私樓貨尾量約1.8萬個　企穩近20年高位

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，2023年第一季，發展商加快推售新盤，兼推出各種優惠促銷，一手貨尾比重在連升六季後，首次回落到14.5%，按季輕微下跌0.7個百分點，令一手樓市貨尾積壓暫時未有惡化，但貨尾比重仍高企一成半水平附近，能否逐步回落仍有待觀察。

2023年第一季，該行選取324個新盤統計，貨尾量17,801個，較去年第四季的18,491個，按季減少690個。然而，貨尾量下降緩慢，近兩個季度企穩約1.8萬個水平，是2003年第四季逾2萬個後的近二十年高位。

按區域統計，2023年第一季貨尾量跌幅最多是九龍區，按季減少624個，當中旺角貨尾量減少264個，現有466個；長沙灣貨尾量減少177個，現有1,149個；新界區方面，貨尾量按季減少375個，其中，北區減少347個，現有498個；港島區貨尾量按季增加309個，其中香港仔增加278個，現有617個。

恒基貨尾按季少595個

2023年第一季貨尾量較多的地區，包括有黃大仙2,768個，將軍澳1,645個，元朗1,622個，觀塘1,416個。2023年第一季，恒基旗下新盤貨尾量減少595個，現有2,453個；信和減少173個，現1,680個。相反會德豐增加73個，現有1,255個。