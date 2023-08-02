會德豐MONACO MARINE累沽351伙　灣仔春園街新盤今季推出

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE今日（8月2日）開放三伙低座示範單位，以及首度開放住客會所予傳媒參觀。發展商表示，MONACO MARINE目前累沽出351伙，套現48億元。



會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE 6月中正式落成，目前已經售出351伙，佔全盤8成單位，套現約48億元，平均成交呎價26,686元。最高售價單位為Mansion 1B 38樓A室，實用面積為1,754平方呎，屬四房雙套間隔，呎價為42,548元。

MONACO MARINE套現48億 平均呎價2.66萬

另外，項目獲批入伙紙後亦沽出10伙 ，其中7月共錄得7宗低座成交，平均呎價約28,000元，售價亦平均超過2,000萬元。目前MONACO MARINE低座有27伙仍未售出，其中3伙目前以招標形式出售，餘下單位仍未出銷售安排。

日出康城12期第一期 料第四季推出

至於藍田KOKO ROSSO共售出235伙，套現近20億，佔可出售單位7成；長沙灣維港滙則共售出1,079伙，套現164億元。灣仔春園街項目將今季推出，提供80伙單位；日出康城12期第一期將於第四季推出。

示範單位曝光 地中海帆船賽道為藍本

MONACO MARINE開放的低座花園特色單位為Mansion A Ground A單位，實用面積為580平方呎，設有361平方呎私人單邊L形花園，客廳長6.7米，設有開放式廚房，間隔方正實用。另外，所有房間設於客廳旁，可以節省空間，外望60米泳池景。

另外一間公開的示範單位為Mansion B 5樓A室，實用面積717平方呎，屬3房連梗廚間隔。客飯廳長8米，設有3.85米特高樓底，外接露台，望泳池景。睡房設於客廳左右兩邊，可以節省走廊面積。廚房裝修模擬船艙內部，天花板亦特設木紋層板，灶台牆身沿用藍色波浪色面，整體風格配合項目主題。

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設有四個特色會所

項目設有四個特色會所，位於大廈最底層。其中，Mansion C底層會所名為「Elsa’s Organic Kitchen」，設計取自摩納哥著名的有機餐廳。餐廳內設有種植空間，未來將會種植有機植物或蔬果，供住戶即摘即食。

另外，Mansion A底層會所則為私人品酒廳，背景參考摩納哥著名酒店的酒窖，內設酒櫃供業主儲存私人珍藏。