會德豐月初17.2億奪堅尼地城住宅地　贏次高標書20%

會德豐地產本月初以17.2億元投得堅尼地城西寧街與域多利道交界地皮，以純住宅計最高可建樓面面積243,264平方呎計劃，每呎樓面地價7,071元，較去年11月同地皮平25.5%，創出港島區過去21年最平的呎價紀錄。



地政總署今日（3日）公布其餘5份標書，當中第二份標書出價為14.33億元，每呎地價5,890元，反映會德豐中標價17.2億元，較次標高出20%。

最低價較中標者出價低71.6%

至於出價最保守一份標書，投標價為4.88億元，較中標者會德豐地產出價17.2億元，低71.6%，即每呎地價2,006元。

總計，是次賣地總收6份標書，入標價由4.88億至17.2億元，每呎樓面地價約為2,006至7,071元不等。

堅尼地城西寧街與域多利道交界的市區住宅地。（地政總署）

鄰近域多利公眾殮房

西寧街與域多利道交界住宅地位處堅尼地城，在去年西寧街拍出的地皮附近，項目位置雖然非常鄰近現時域多利公眾殮房，但該殮房有計劃最快在2028年搬往域多利道西端的用地。

上述地皮現為巴士總站，與2022年招標的「蚊型」官地相距約110米，地皮面積24,326平方呎，可作商住用途，項目內要興建巴士總站和公共廁所。若以純住宅計最高可建樓面面積243,264平方呎，但要按賣地章程內的方程式，扣除上述的公共設施面積。

項目臨近海邊，雖然對面的招商局貨倉可能重建為商場及酒店，但本項目日後部分單位仍可享有海景。而南面加惠民道將興建公營房屋單位，景觀會受阻。