【星之谷】興趣班老師難申按揭？毋須悲觀　4招輕鬆上樓

筆者近月忽然迷上音樂，一把年紀走去學琴。最近在一個音樂老師新年派對中，發現原來很多音樂老師都以為這個行業很難買樓及申請按揭，或要做很多功夫譬如開立公司等，其實不然。無論是甚麼興趣班的老師，雖然是自僱人士，但買樓申請高成數按揭並不是想像中困難，但當然有些事情要準備。



不論是教音樂或其他興趣班老師，由於不是固定受薪，買樓申請按揭不能獲批9成，但最高仍可申請8成，而且不一定要開公司才可申請按揭，但就要先做足以下4招。

1.持有專業資格證明

老師要向銀行證明自己持有相關專業資格，譬如音樂學校畢業證書，或公開級別試的認證等。

2.需要報稅

一般音樂老師因為不願意報稅，申請按揭才有困難。沒有稅單的話，申請7成或以下按揭仍有個別銀行願意受理；申請7成以上的話就真的很困難。

有音樂老師問筆者：「究竟需要多少入息，才足夠申請按揭？」其實銀行計算入息是根據報稅資料，譬如30年按揭、5萬元入息，最高貸款額約為500萬元；以8成按揭計，即目標住宅價格為625萬元。

由於會計年度為每年3月31日止，如果興趣班老師今年想買樓申請按揭，緊記3月31日前做好報稅準備，否則就要等下一年度才可申請按揭。

3.過去6個月結單

除了稅單和專業證書，興趣班老師也需要提供過去6個月的銀行月結單。銀行賬戶最好是用來獨立處理學費及開支。

戶口可以私人名義開，不一定要公司戶口。入賬基本都是由學生轉數的學費，銀行便可以得知每月課堂數量，容易「對數」，計算到音樂老師最近6個月平均收入。每月營運收益也可隨時提取，但要向銀行解釋那些是營運開支（例如租用琴室）、那些是從戶口提取的盈利。

值得注意的是，如果最近6個月平均收入比起稅單申報收入多很多，銀行有機會用後者作為計算入息之基礎。

4.現金收入存銀行

很多時學費是現金交收，緊記所有現金收入最好先存入銀行，才再提款使用。因為收到學費後存入銀行，月結單便會有紀錄，證明到每月課堂量。如學生是轉數快付款，可叫家長轉數快時列明是學費，便萬無一失。

做足以上4招後，音樂或興趣班老師們便能夠輕鬆上車及申請按揭，或擁有自己的音樂工作室，在音樂領域上大展鴻圖。如仍然擔心的話，有些銀行是有按揭預批服務，可先預批後才簽臨約。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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