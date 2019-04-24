西班牙外長：一帶一路反映中國晉身世界強國

西班牙外長馮特勒斯（Josep Borrell Fontelles）周四（25日）出席在北京舉行的「一帶一路」峰會前，接受傳媒訪問。他表示「一帶一路」倡議反映中國已不再是發展中國家，而是躋身世界強國地位。但他強調各國在參與計劃的同時，也要緊記多個基本原則，包括在環境方面要可持續發展，以及用平等方式對待各方等。

馮特勒斯接受《南華早報》訪問時提到，「一帶一路」證明了中國已經不再是倚靠各國援助的國家，而是視自己為在全球活動付出貢獻。因此這個角色的轉變意味北京方面將肩負一系列新責任，同時放棄與現實不符的優惠條件。

他又指，要評估「一帶一路」的影響仍是言之尚早，但歐盟和美國都認為中國已經成為世界強國。即使如此，歐盟和中國之間的合作只會建基於雙方有共識的原則上。

目前西班牙並沒有正式參與「一帶一路」，但在部分項目上與北京合作，包括由中國義烏到西班牙馬德里的直通貨運鐵路，以及出售華倫西亞（Valencia）及畢爾包（Bilbao）的港口項目股份予中國國企中遠集團等。

但馮特勒斯指，西班牙作為歐盟成員國，在參與「一帶一路」計劃時，需要遵守歐盟在經濟、勞工、環境的可持續性、尊重國際法等原則。

（綜合報道）