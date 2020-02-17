【打劫廁紙】多國報道「香港奇案」　英媒：搶購突顯民眾恐懼病毒

對新型冠狀病毒肺炎疫情或將蔓延的恐懼侵襲人心。被三名男子持刀搶劫的中國香港超市表示「震驚」，「這是愚蠢的表現。」因為食品和日用品的供應，一切安好，謠言「杞人憂天」。

2月17日清晨6時，三名持刀、蒙面歹徒突襲香港九龍旺角惠康超市外的貨車，搶走送貨人員剛放下的衛生紙。香港警方發言人表示，兩人已被逮捕，部分廁紙從旺角集市區一家酒店拾回；正在搜捕第三人。英國廣播公司（BBC）引述警方發言人說：「送貨員被三名男子揮刀威脅，為了搶走廁紙，價值逾1,000港幣。」

有英國媒體在標題上指出，香港的廁紙暢銷突顯人們對病毒的恐懼。文章的小題指出，在疫情爆發震撼地區經濟之際，人們在囤積基本必需品。（新聞網頁面截圖）

警方發言人對美國有線電視新聞網絡（CNN）說，運貨員清晨在超市外卸了50捆貨，大概600袋（多卷裝）衛生紙，但被三個男人劫走了。當天幾小時後，在案發附近酒店客房搜到被劫走的廁紙。

惠康對事件表示：「這是愚蠢的表現，發生這樣的事讓我們震驚。」

惠康對CNN說，供貨短缺的謠言是杞人憂天。CNN和香港兩家主要超市、兩家貨運公司以及兩家集裝箱運營商取得聯繫——他們全部表示，食品和日用品供應一樣，都是安好的。各大超市已推出限購政策，杜絕因恐慌而擔購的行為。

CNN引述香港消費者委員會主席Gilly Wong對香港電台（RTHK）說，恐慌採購造成衛生紙價格上漲，讓特價成為過去。

英國廣播公司（BBC）標題突出持械搶劫。《金融時報》題為《搶劫衛生紙案突出冠狀病毒恐慌下的購物》的文章指出，案件反映出對疫情和日用品短缺的恐懼，讓盜賊攔搶的對象成超市運貨車。

持械搶劫是重罪，難怪令超市和西媒震驚。（BBC新聞網頁面截圖）

CNN稱之為「廁紙危機」。本月初香港為予打疫宣布會關閉部分與中國大陸連接的關口，沒有根據的謠言出現，稱中國的供應鏈會中斷，導致民眾衝往超市大量購買廁紙、米、消毒搓手液以及其他清潔用品。不過CNN引述香港居民發在社交媒體的批評稱，是恐慌採購者製造不必要的混亂和困擾。

美國有線新聞網絡的標題是，在人們恐怕疫情引致物資短缺的情況下，3名男子偷竊600卷廁紙。（CNN新聞網頁面截圖）

《金融時報》和美國彭博社均注意到，恐慌下的搶購是疫情造成的經濟效應。

有美媒看到，危機和商機一步之遙。（彭博社新聞網頁面截圖）

美國彭博社2月16日發表題為《廁紙是中國香港和新加坡炙手可熱的貨幣》的文章指出，日用品斷貨、熱購現象孕育了商務拜訪、禮尚往來的商機。香港目前日常用品像廁紙、搓手紙、洗手液，尤其是口罩，已經在各大藥房、超市賣斷貨。

2020年2月14日香港街頭，花店老闆戴着防護口罩給顧客送「花」，在「花束」中的口罩中，「花」已經變成陪襯的「綠葉」。（AP）

法國國際廣播電台網站刊出法新社的報道指出，疫情影響下，香港物資短缺，儘管港府再三保證供應無虞，港民仍搶購、囤積衛生紙。超市填補貨架的速度趕不上民眾搶購速度，衛生紙一上架瞬間搶購一空。人們為了購買衛生紙面排長龍。