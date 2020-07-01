【港版國安法】多國外媒負面評論：國安法摧毀香港一國兩制

港區國安法在6月30日生效，成為多國焦點。歐美與亞洲多國媒體均發表文章及評論，批評中國在香港訂立國安法，破壞一國兩制。有文章指出港區國安法的訂立過程，證明中國已可隨時干預香港，一國兩制形同失敗。

華爾街日報：國安法立法象徵中國可隨時干預香港

美國《華爾街日報》評論指，中共政府決心要限制一個由西方政治模式建立的亞洲商業中心，花了20年的時間令香港適用中國大陸的規則，港區國安法為北京鎮壓異議提供了全面的法律基礎。

評論引述美國塞頓霍爾大學（Seton Hall University）中國刑事法專家陸梅吉（Margaret Lewis）指出，法案根本地削弱中英聯合聲明中的一國兩制。同時展示中國不需要干預每一個環節就能讓法律自然生效，並說明中國可以隨時干預香港，未來法案能伸延多遠還是未知之數。

紐約時報：過去享有的自由將被自我審查所取代

美國《紐約時報》評論，指出香港官員過去在滿足北京方面對忠誠要求的同時，努力向香港人民保證，香港的法律體系獨立於政治，保護香港享有中國大陸所沒有的權利。國安法的出現打破了這一平衡。

儘管香港官員仍表示只有少數人會成為法律針對的目標，但文章指出其影響可能會比一些人所預期的來得更快且更猛烈：中共視今天香港的教育，正受到挑戰中國官方歷史與價值觀的不同意見所影響，學校將會成為嚴格管理的對象。香港過去享有的公開政治辯論和異見將逐漸被自我審查所取代。

朝日新聞：中國自行切斷和平統一台灣的道路

日本《朝日新聞》發表社論，指一國兩制是前領導人鄧小平，為共產黨政權可與自由社會價值觀共存的一個重大試驗。但在今日經濟急速發展，支配欲隨之膨脹的中共政權下，強行把香港「中國化」，把自己的試驗搞垮。

作為中國實行一國兩制初衷目標的台灣，無可避免會指責一國兩制的失敗。中國已如同切斷和平統一台灣的道路。

中央日報：等同由中國政府直接治理香港

韓國《中央日報》中文版發表文章，指出中國為在香港落實港區國安法，中國會在香港設立維護國家安全委員會，就維護國家安全政策提出建議。鑑於政治、經濟、社會等領域都可能被納入國安範圍，此舉相當於由中國政府直接治理香港。

文章又指出國安法的「分裂國家」及「顛覆國家」定義廣泛，「勾結外國境外勢力」行為亦可入罪，令包括韓國人在內，所有居住香港的外國人都可能成為打擊對象。

新華社：國安法讓香港將重歸安寧、再現榮景

新華社發表文章，指回歸23年來外部反華勢力從未放棄將香港作為對中國內地進行顛覆、滲透的橋頭堡。國安法開啟了香港一國兩制實踐的新里程。香港將重歸安寧、再現榮景。

文章指出國安法築牢國家安全堤壩，為香港未來注入更多信心。這一利國、利港、利民之法，將有力驅除禍害香港的陰謀與亂象，令香港社會大眾免於恐懼、安居樂業。在香港國安法所營造的安定環境下，一國兩制、港人治港、高度自治必將得到更有效保障。