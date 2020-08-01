外媒看香港押後選舉　彭博社文章：港府選擇「零風險」但將有代價

香港政府7月31日以疫情為由，將原定9月舉行的立法會選舉延遲一年，引來美國、英國等政府回應，白宮更作出譴責。在輿論方面，彭博社（Bloomberg）刊出的評論文章形容香港是選取了「零風險」的選項，但港府拒絕接受可能出現選舉尷尬局面的可能性，將要付出代價。

香港特首林鄭月娥（左）7月31日宣布因疫情嚴峻決定押後立法會選舉一年（Getty）

香港議題持續引來關注，除了白宮多次就此批評中國外，民主黨陣營也作出表態，總統參選人拜登（Joe Biden）的外交政策高級顧問布林肯（Antony Blinken）7月31日就警告稱，已經變得大膽的中國發現收緊對香港的控制而沒被追究，下一步可能會尋求改變台灣的現狀。至於在輿論方面，多家外國媒體的評論如下：

彭博社文章：香港選擇「零風險」

彭博社8月1日刊出的評論文章認為，香港先拒絕10多名親民主派人士參選，然後推遲選舉一年，不會令經濟前景免受損害（unscathed）。文章形容事件明顯提醒了我們，即對於專制政府來說選舉如何是威脅，即使制度已經偏向政府。文章又提到香港政府不願意冒風險，官員走向另一極端，取消溫和反對派參選人的資格，例如是會計界的現任議員，而這難是激進主義的溫床。

彭博社刊出的文章認為香港選擇了「零風險」的選項（網站截圖）

《衛報》：政治清洗反對派或意味民主終結

英國《衛報》7月31日的文章評論港府「DQ」12名民主派參選人的事件，該文章題為「政治清洗香港反對派或意味民主終結」，內容提到，這個決定顯示了即使是溫和的異議也不獲容許，在過去有更激進的參選人遭取消資格，但最新裁決顯示當權者甚至想清除權力議事堂內的溫和異議者。

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《華盛頓郵報》：進一步侵蝕政治自由

《華盛頓郵報》則在8月1日的報道內形容，港府押後選舉是關閉了剩下的其中一個少數讓香港選民表達意見的討論場所，文章指，這場立法會的競賽本來有可能對中國施加打擊，這次令人震驚的措施則遏制了香港的政治自由。

《新聞周刊》不忘先提特朗普

《新聞周刊》（Newsweek）對香港押後立法會選舉的報道，則不忘先提到美國總統特朗普（Donald Trump）在前一天提議推遲大選。文章又提到，香港親民主派參選人在2019年的區議會選舉大勝，部分人希望今年9月能夠同樣取得理想成績，向中港政府施壓。