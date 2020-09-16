WTO裁定特朗普政府向中國徵稅違法　媒體：華府不會放棄美國優先

世界貿易組織（WTO）9月15日裁定美國對2000億美元中國商品徵收關税違法全球貿易規則。西媒評論稱，中國僅獲得了一個紙面上的勝利，幾乎沒有什麼意義，也無助於改變當前的貿易環境。

9月15日，世界貿易組織專家組裁定美國特朗普（Donald Trump）政府對價值超過2,000億美元的中國商品徵收的關税違反全球貿易規則。

彭博社15日稱，這一裁定不能說服華盛頓放棄其「美國優先」的貿易政策，也無助於改變當前的貿易環境。

美國總統特朗普對WTO的裁決不屑一顧。圖為9月14日，特朗普視察加州的麥克萊倫公園（McClellan Park），聽取當地消防和緊急事務官員匯報火災情況。（AP）

報道指出，雖然這裁決給了中國一個紙面上的勝利，但幾乎沒有什麼意義。彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員鮑恩（Chad Bown）表示，華盛頓方面可以對WTO報吿提出上訴，讓裁決「失效」，因為WTO沒有裁決機構。

鮑恩說：「這場爭端沒有贏家。美國、中國，尤其是WTO，都是輸家。」

路透社稱，這一決定對美國實施的關税幾乎不會立即產生影響，而且只是一個法律程序的開始，這個法律程序可能需要數年時間才能完成，如果維持原判的話，最終可能會導致WTO批准報復性措施，而中國已經自己採取了這些措施。

美國可能會對9月15日的裁決提出上訴。然而，這將使此案在法律上處於無效狀態，因為華盛頓方面已經阻止了世貿組織上訴機構法官的任命，使其無法召集聆訊案件所需的最低人數。

美國《華爾街日報》稱，這一裁決沒有產生任何後果，凸顯出該機構無法對美國的貿易行動起到有意義的核查作用。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員斯科特（Jeffrey Schott）說，這對美國來說「真的沒有什麼區別」，他指出，如果沒有上訴機構，此案就無法得到解決。

新華社9月15日報道，中國商務部發言人對WTO這一裁決回應稱，中方對WTO專家組做出的客觀且公正的裁決表示讚賞。

發言人表示，中方尊重世貿組織規則和裁決，希望美方充分尊重專家組的裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制，採取實際行動，與中方和其他世貿組織成員相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動世界經濟穩定健康發展。