美國大選2020｜拜登誓言帶領美國重回領導地位　英媒：任務艱鉅

美國大選2020｜美國總統當選人拜登（Joe Biden）11月24日誓言帶領美國重回全球領導地位。路透社報道，拜登要實現這個外交政策願景將面臨挑戰，因為世界已經改變，幾年以來中國等對手加入競爭。

路透社引述分析人士表示，即使拜登可能於部份領域迅速扭轉立場，例如重新加入《巴黎氣候協定》（Paris Climate Agreement），但要奪回華盛頓放棄的全球權力將更加困難。

聖勞倫斯大學（St. Lawrence University）歷史學教授艾森斯塔特（Howard Eissenstat）說：「拜登某種程度將加強這些規範和制度，有助鞏固美國的地位。」不過他指出，「他（拜登）不能做的是改變美國再也不是例外這個嚴酷現實：其他國家和地區能夠而且將會在所有領域進行有效競爭。」

拜登就任時將面對一個與四年前擔任奧巴馬（Barack Obama）政府副總統時大不相同的世界。從多邊機構到援助非洲和拉丁美洲的發展，中國已經承擔更大的全球角色。

曾於特朗普政府擔任助理國防部長的施賴弗（Randall Schriver）說：「如果談論的是一場重返亞洲的巨大博弈，開始可能會看起來非常像奧巴馬2.0，而不是拜登。但資源正在減少。」